НБУ видаватиме банкам готівку зі сховищ, а отриману - відправлятиме на карантин

Національний банк України з метою зниження ризиків поширення коронавірусу видаватиме банкам готівку із власних сховищ, а отриману готівку зберігатиме окремо впродовж 14 днів і після цього здійснюватиме автоматизоване оброблення банкнот.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України розробив низку заходів для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під час операцій із готівкою… Регулятор прийматиме від банків готівку національної валюти, що перебувала в обігу, й видаватиме замість неї банкам готівку зі своїх сховищ", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що першочергово видаватиметься готівка із запасів, сформованих у попередній період (до поширення коронавірусної інфекції на території України); пізніше – готівка, яка пройшла карантин.

Запаси готівки Національного банку є достатніми для забезпечення потреб економіки країни. Готівка у сховищах Національного банку – якісна, придатна для обігу, оброблена автоматизовано за допомогою спеціальних високошвидкісних машин.

Читайте також: Нацбанк не планує вводити жодних валютних обмежень

Водночас отриману з обігу готівку Національний банк: спочатку зберігатиме окремо впродовж щонайменше 14 днів, що значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб). Лише після цього здійснюватиметься автоматизоване оброблення банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Національний банк для профілактики поширення коронавірусу рекомендує населенню і бізнесу максимально перейти на безготівкові розрахунки.