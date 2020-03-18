Уряд розширив програму "Доступні кредити" на виробників лікарських засобів

Кабінет міністрів на фоні запобігання поширенню коронавірусної хвороби в Україні розширив коло підприємців, які можуть скористатись Державною програмою «Доступні кредити «5-7-9%», зокрема на підприємців, які задіяні у виробництві лікарських засобів чи медичних виробів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Уряд вдосконалює механізм Державної програми «Доступні кредити «5-7-9%», розширює її функціонал та коло підприємців, які зможуть нею скористатися. Задля цього Кабінет міністрів у середу, 18 березня, прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва». Водночас при підготовці зазначених змін виникла нагальна потреба доповнення їх положеннями, спрямованими на запобігання поширення коронавірусної хвороби в Україні та подолання її наслідків", - йдеться в повідомленні.

В частині змін, покликаних запобігти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та подолання її наслідків ідеться зокрема про: розширення цілей, на які надається фінансова державна підтримка, антикризовими заходами, та цілей, на які можуть бути надані кредити за цим Порядком: на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів чи медичних виробів; для фінансування оборотного капіталу субʼєктів підприємництва, що надають населенню соціально-медичні послуги чи соціально-побутові послуги (в т.ч. догляд за хворими, доставка продуктів харчування тощо), на покриття витрат на оплату заробітної плати працівників, орендної плати, комунальних послуг, тощо.

Постановою встановлюється термін до якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за державною підтримкою на антикризові заходи, а саме до 1 вересня 2020 року.

У частині встановлення максимальної суми кредиту: кредит до 3 млн грн надається для підприємців, які здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів чи медичних виробів та до 1 млн грн, якщо кредит надається на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже нинішнього року.