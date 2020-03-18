Про невідкладну податкову реформу й кризу, як вікно можливостей

Сміливу податкову реформу проводити в цьому році потрібно в будь-якому випадку. І криза тут може виступити каталізатором

Україні конче потрібна податкова реформа. Реформа, яка спростить адміністрування податків і знизить тиск податкової. Реформа, яка стимулюватиме бізнес до інвестицій і детінізації. Реформа, яка має призвести до зростання ВВП.

Я є прихильником серйозної податкової реформи. Але я можу зрозуміти тих, хто боїться на неї зважитися. Мовляв, податки знижуються одразу, а зростання економіки — з відкладеним ефектом. Як бути?

І ось, на сцені з'являється коронавірус.

Країни по всьому світу вживають безпрецедентні заходи з підтримки бізнесу. Україна (не дуже рішуче) почала рухатися в цьому ж напрямку.

Так давайте зробимо це не разовою акцією?

Хочеш не хочеш, Україні доведеться, нарешті, почати менш консервативну монетарну політику і насичувати економіку грошима. Можливо, нам вдасться отримати міжнародну допомогу. І направляти всі можливі ресурси на запуск економіки. Бажано, не сировинної.

Ну, наприклад. Введення замість податку на прибуток податку на виведений капітал. Це призведе до зростання інвестицій, здешевлення адміністрування, зменшення тиску... Але плани з його впровадження завжди розбивалися об страх отримати недобір до бюджету близько 50 млрд грн.

Або, скажімо, скасування ПДВ на капітальні інвестиції (досвід Туреччини). Або... Варіантів, як стимулювати бізнес, можна придумати купу (а краще підгледіти в інших країнах).

Сміливу податкову реформу проводити в цьому році потрібно в будь-якому випадку. І криза тут може виступити каталізатором. Потрібно цим скористатися.

Дмитро Дубілет

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