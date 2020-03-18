Торік обсяг непрацюючих кредитів в банках скоротився на 100 мільярдів

За підсумками 2019 року обсяг непрацюючих кредитів в банківській системі скоротився на 100 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2019 в Україні продовжилась тенденція поступового скорочення обсягу непрацюючих кредитів (NPL) банківської системи. За підсумками 2019 року обсяг непрацюючих кредитів в банківській системі скоротився на 100 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У державних банках обсяг NPL за минулий рік скоротився на 40 млрд грн, а їхня частка в кредитному портфелі зменшилась на 4,4 в.п. до 63,5%. Зниженню частки непрацюючих кредитів в портфелі державних банків сприяло зростання обсягу працюючих кредитів, у тому числі роздрібного кредитування, та здійснення банками заходів щодо погашення та реструктуризації непрацюючих кредитів. Загалом за 2019 рік банки державного сектору: зменшили прострочену заборгованість на 6,4 млрд грн, здійснили реструктуризацію NPL на суму 24 млрд грн, списали заборгованості за рахунок резервів на суму близько 5 млрд грн.

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Крім того, банками державного сектору активно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості. Станом на 1 січня 2020 року в судах знаходилось більше 71 тис. позовів на суму 43,5 млрд грн. За 2019 рік було подано більше 99 тис. нових позовів на суму 26 млрд грн.

Втім, частка NPL банківської системи все ще залишається досить високою: станом на 1 січня 2020 року вона становила 531 млрд грн. або 48% кредитного портфелю банківської системи.