Фонд гарантування завершив ліквідацію Фортуна-Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Фортуна-Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 17 березня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення АТ «Фортуна-Банк» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «Фортуна-Банк» завершено.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ «Фортуна-Банк» отримано 88,6 млн грн, що становить 96,7% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ухвалив рішення від 21 лютого 2017 року відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Фортуна-банк".