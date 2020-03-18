ПриватБанк переводить валютообмін в онлайн

ПриватБанк із 18 березня переводить валютообмін в онлайн на час припинення міжнародного авіасполучення.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі банку.

"З 18 березня ПриватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів - фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, вебверсію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування", - йджеться у повідомленні.

Як зазначили в банку, пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджують для безпеки клієнтів у період карантинних заходів проти коронавірусу та до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот зз-за кордону.

При цьому власники валютних депозитів, строк дії яких завершується, зможуть отримати готівкову валюту в касах ПриватБанку без обмежень, за попереднім замовленням валютних коштів.

Будь-які операції з готівковою гривнею як у касах банку, так і в мережі банкоматів, проводяться у звичайному режимі, наголосили в банку.

Як повідомляв Укрінформ, через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну із затримкою. Однак, як заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій на брифінгу 17 березня, вже найближчими днями очікується прибуття до України готівкової іноземної валюти.

Водночас, за даними НБУ, на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.