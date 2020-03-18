Мінфін залучив до бюджету $71,6 мільйона від продажу держоблігацій

Мінфін залучив до бюджету $71,6 мільйона від продажу держоблігацій

Укрінформ
Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету $71,6 млн або 1,900 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів на аукціоні 17 березня 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в іноземній валюті (долари США) державні облігації з терміном обігу 10 місяців. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено $71,6 млн або 1 900 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що після короткої перерви, за результатами проведених консультацій з банками-первинними дилерами, Мінфін знайшов інструменти для проведення успішного розміщення облігацій внутрішньої державної позики за прийнятною дохідністю задля фінансування державного бюджету.

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"Мінфін надав можливість банкам та їх клієнтам розмістити свою вільну валютну ліквідність у надійний та прибутковий інструмент", - зазначається в повідомленні.

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