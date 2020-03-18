Мінфін залучив до бюджету $71,6 мільйона від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету $71,6 млн або 1,900 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів на аукціоні 17 березня 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в іноземній валюті (долари США) державні облігації з терміном обігу 10 місяців. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено $71,6 млн або 1 900 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що після короткої перерви, за результатами проведених консультацій з банками-первинними дилерами, Мінфін знайшов інструменти для проведення успішного розміщення облігацій внутрішньої державної позики за прийнятною дохідністю задля фінансування державного бюджету.

"Мінфін надав можливість банкам та їх клієнтам розмістити свою вільну валютну ліквідність у надійний та прибутковий інструмент", - зазначається в повідомленні.