Вантажівки, які були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, прямують до України

Транспортні засоби, які було заблоковано на італійсько-словенському кордоні прямують до України за двома маршрутами: через Австрійську Республіку та Словацьку Республіку і через Словенію та Угорщину.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Транспортні засоби, які було заблоковано на італійсько-словенському кордоні, двома маршрутами прямують до України", - йдеться у повідомленні.

Перший потік вантажівок 16 березня залишив територію Італійської Республіки, проїхавши альтернативним шляхом через Австрійську Республіку та Словацьку Республіку. На транспортні засоби, про які була наявна інформація, було оформлено комплекти дозволів вказаних країн та передано на італійсько-австрійський кордон дипломатичними каналами.

З 17 березня запрацював погоджений маршрут зі Словенією та Угорщиною. Перша сформована колона, яка рушила в напрямку України, вже проходить територією Угорщини та прямує до кордону з Україною. Дані транспортні засоби під супроводом поліції пройшли територію Словенії, а на словенсько-угорському кордоні перевізникам дозволи рух за чіткими маршрутами та відповідною поміткою на транспортний засіб.

У міністерстві наголосили, що транспортні перевізники, які здійснюють рух у напрямку Угорщини або транзитом через територію Угорщини, можуть безперешкодно перетинати угорський державний кордон та здійснювати рух територією Угорщини.

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Проте вантажні транспортні засоби, які прибувають на кордон Угорщини з території Італії через Хорватію, Словенію та Австрію, можуть здійснювати рух по визначених угорською владою гуманітарних коридорах з інтервалом 10 хвилин, групами по 15 вантажівок. Транспортні засоби отримують від представників поліції відповідні наклейки з позначеннями. У кабіні водія може знаходитись виключно водій, перевезення пасажирів не допускається. Рух територією Угорщини має бути здійснений у найкоротший час із дотриманням ПДД. Під час оформлення виїзду поліція застосовує прискорену процедуру прикордонного оформлення.

За оперативною інформацією відомства наразі 70 вантажівок знаходиться на терміналі Фернетті (Італія) та 8 на Горіції (Італія) і чекають на наступний супровід територією Словенії.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Також було закрито кордон Хорватія - Словенія для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії й кордон Угорщина - Словенія для всього руху з Італії до Угорщини.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 березня повідомив, що на кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших й українські перевізники. Того ж дня перша група транспортних засобів перетнула італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси, серед яких були й українські, рушили до своїх країн.

16 березня повідомлялося, що Україна та інші країни визначили гуманітарний коридор за маршрутом Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія, яким зможе повернутися український вантажний транспорт.