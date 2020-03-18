Керівники заводу "Електроважмаш" завдали державі понад 13 мільйонів збитків

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на державному підприємстві "Електроважмаш" корупційну схему, яка завдала державі 13,7 млн грн збитків.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Детективи викрили двох заступників директора ДП «Завод «Електроважмаш», начальника управління «Заводу «Електроважмаш», кінцевого бенефіціара чеської компанії-учасниці схеми, а також директора чеської компанії-учасниці схеми на організації корупційної схеми, внаслідок якої державному підприємству Завод «Електроважмаш» завдано збитків на суму 13,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними НАБУ, у 2017 році посадовці ДП «Завод «Електроважмаш» за посередництва підконтрольної їм компанії, яка зареєстрована у Чеській Республіці (м. Прага), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).

Проте слідством з’ясовано, що запчастини, які «Електроважмаш» продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю, а саме 1,22 млн євро.

Внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми ДП Завод «Електроважмаш» недоотримало 13,7 млн гривень, що підтверджено експертизами.

На сьогодні всім учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.