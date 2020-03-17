Альфа-Банк почав закривати відділення в Україні через коронавірус

Альфа-Банк із 17 березня тимчасово закриває свої відділення по Україні. Продаж готівкової валюти тимчасово припинено в усіх відділеннях, так само, як і видачу готівкового долара з усіх видів клієнтських рахунків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Сьогодні нам довелося прийняти рішення, які вплинуть на роботу банку і наших клієнтів. Ми розраховуємо на вашу підтримку і розуміння ситуації і зробимо зі свого боку все, аби щоденні банківські сервіси працювали безперебійно",- йдеться в повідомленні.

У банку поінформували, що у зв'язку із заходами щодо попередження поширення коронавірусу з 17 березня 2020 року тимчасово призупинено роботу ряду відділень у м. Києві, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Харківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. З більш детальним переліком можна ознайомитись на сайті банку.

Зазначається, що через підвищений попит і обмежене постачання в Україну банкнот готівкової валюти її продаж в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.

Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.