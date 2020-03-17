Уряд пропонує виробникам добровільно обмежити націнки на засоби індивідуального захисту

Кабінет міністрів запропонував виробникам та представникам аптечних мереж обмежити націнки на засобити індивідуального захисту (ЗІЗ).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі у Кабміні.

"Учасники зустрічі домовилися про створення оперативного штабу для координації дій із безперебійного забезпечення виробників сировиною для виробництва ЗІЗ, реагування на дефіцит засобів індивідуального захисту у мережі аптек", - йдеться у повідомленні.

У рамках зустрічі обговорювались також питання виробництва, постачання та реалізації засобів індивідуального захисту (медичних масок, бахіл, респіраторів, тощо).

Учасникам ринку було запропоновано укласти Меморандум між Кабінетом міністрів України та виробниками, імпортерами та дистриб’юторами засобів індивідуального захисту, аптечними мережами та роздрібної торгівлі для забезпечення населення, медичного персоналу, контактних осіб та працівників правоохоронних органів і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах, засобами індивідуального захисту на території України. А також для забезпечення прозорої політики виробництва, постачання та реалізації засобів індивідуального захисту.

Меморандум передбачає зобов’язання виробникам, імпортерам, дистриб’юторам та представникам аптечних мереж добровільне обмеження націнок на засоби індивідуального захисту.

З деякими учасниками заходу питання щодо укладання меморандуму знаходиться на етапі узгодження.