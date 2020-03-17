Нацбанк пояснив нестачу валюти у касах банків

Ознаки нестачі готівкової валюти у касах банків спричинені підвищенням попиту та припиненням авіаперевезень й закриттям кордонів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту. Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу й Україною, Національний банк разом із банками вирішує цю проблему.