Нацбанк на міжбанку продав $238 мільйонів

Національний банк України 16 березня 2020 року на міжбанківському валютному ринку продав 238 млн дол. США для згладжування надмірних коливань.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Сьогодні (16 березня – ред.) Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань, спричинених погіршенням настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Загалом з цією метою було продано 238 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всередині торгового дня на міжбанківському валютному ринку НБУ провів аукціон з продажу іноземної валюти. При оголошеному обсязі аукціону в 200 млн дол. США загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив 258,9 млн дол. США, з яких було задоволено заявки на 130,5 млн. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,54 грн за долар США.

Після обіду попит на валюту також переважав пропозицію, тож НБУ продовжив проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань. Курс гривні коливався у межах 26,55-26,70 грн за долар США.

"Як і раніше, ми бачимо переважання психологічного чинника в рішеннях учасників валютного ринку. Тож, маючи достатні резерви на рівні понад 25 млрд дол США, ми продовжимо за необхідності проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань", - наголосили в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що у 2019 році чиста купівля валюти НБУ становила близько 8 млрд дол. США, а від початку поточного року чистий продаж становив близько 0,6 млрд дол. США.