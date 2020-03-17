Уряд установив граничні тарифи на авіаперевезення

Кабмін доручив установити граничні тарифи на послуги авіаційних пасажирських перевезень, які забезпечують повернення на батьківщину громадян України.

Про це інформує Урядовий портал.

«Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів. Мова йде про рейси, які здійснюватимуться авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 16 березня.

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Воно буде чинним на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Фото: kmu.gov.ua