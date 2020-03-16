У Мінекономіки пояснили, чи можна заразитись коронавірусом через харчові продукти

Наразі не має свідчень про те, що через харчові продукти можна заразитись коронавірусом - Мінекономіки

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Відповідно до повідомлення Європейського органу з безпечності харчових продуктів (EFSA) наразі не має свідчень про те, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. Такі висновки зроблено представниками EFSA за результатами вивчення досвіду спалахів споріднених вірусних захворювань (SARS-CoV та MERS-CoV)", - йдеться в повідомленні.

Водночас важливо наголосити на тому, що дотримання гігієнічних вимог при поводженні з харчовими продуктами є основою для гарантування їх безпечності як для виробників та закладів громадського харчування так і для пересічних споживачів.

Основні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами для операторів ринку харчових продуктів передбачені Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Як відомо, ЕFSA (Europian Food Safety Authority) – Європейський орган з безпечності харчових продуктів, що діє незалежно від європейських законодавчих та виконавчих установ.

Орган був створений у 2002 році після низки продовольчих криз наприкінці 1990-их, щоб стати джерелом наукових порад та повідомлень щодо ризиків, пов'язаних із харчовим ланцюгом.