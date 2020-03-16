Торік через "сірий імпорт" електроніки Україна недоотримала 5 мільярдів

Через імпорт електроніки без належних митних процедур Україна недоотримала 5 млрд. гривень податків.

Про це сказала генеральний директор асоціації "Українські імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова на брифінгу 16 березня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми порахуємо збитки, які державний бюджет не отримав від імпорту електроніки, яка завозилася "в сіру" у 2019 році, то маємо більше п'яти мільярдів гривень", - заявила вона.

Арасланова пояснила, що кожний четвертий смартфон та плоскопанельний телевізор нелегально потрапили в країну.

Дослідження, яке провела компанія GFK, показало, що найбільш популярними "нелегальними" брендами смартфонів стали Apple iPhone, Xiaomi та Samsung. Серед телевізорів "в сіру" найбільше завозились Samsung, LG та Sony.

Компанія GFK у жовтні 2019 провела опитування серед експертів, які представляють головних вендорів, імпортерів, роздрібні мережі, фахівця з юридичної фірми, телекомунікаційного оператора та дистриб'ютора.

Як повідомлялося, 23% імпортованої електроніки в 2019 році в Україні завозилася без належних митних процедур.