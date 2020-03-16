Суд сьогодні розгляне справу за позовом родини Суркісів до Нацбанку

Велика палата Верховного суду призначила розгляд справи за позовом родини Суркісів до Національного банку на 16 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку на 16 березня. На останньому засіданні суду справа була відкладена у зв’язку з поданням клопотання Кабінету міністрів про заміну відповідача", - зазначили у Нацбанку.

У НБУ зауважують, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку особами. Також вони хочуть скасувати конвертацію їхніх коштів на акції ПриватБанку під час націоналізації (процедура bail-in).

"Bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним з ними особами. Під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалось зменшити фінансове навантаження на державу", - зазначили в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку. 17 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Суркіси, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України.