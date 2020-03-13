Нацбанк продав на аукціоні $63,7 мільйона

Національний банк України 13 березня 2020 року на аукціоні з продажу валюти продав 63,7 млн дол. США за середньозваженим курсом 26,03 грн за долар.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Facebook.

"Сьогодні всередині торгового дня на міжбанківському валютному ринку Національний банк провів аукціон з продажу іноземної валюти. При оголошеному обсязі аукціону в 200 млн дол. США загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив 98,1 млн дол. США, з яких було задоволено заявки на 63,7 млн", - йдеться в повідомленні.

Середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,03 грн за долар США.

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У НБУ нагадали, що регулятор має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями через поширення коронавірусу. Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд дол. США, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку 12 березня 2020 року провів два аукціони і продав валюти на 75,9 млн дол. США та майже 150 млн дол. США, 11 березня 350 млн дол. США, 10 березня - 250 млн дол. США.

Водночас, у НБУ наголошують, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом корона вірусу. Попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів. Водночас експортери зменшили продаж своїх надходжень. Втім, така ситуація не є відображенням фундаментальних трендів в економіці, адже український експорт продовжує зростати, а ціни на імпортні енергоносії знижуються.