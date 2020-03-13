Кабмін у середу призначить голову ліквідаційної комісії ДАБІ – Шмигаль

Кабінет міністрів Україну у наступну середу на засіданні призначить голову ліквідаційної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного позачергового засідання уряду за участі Президента України Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У середу буде прийнято три рішення кадрових, ми призначимо відповідних виконувачів обов'язків, які будуть далі проводити державну реєстрацію новостворених органів. І відповідно буде призначений голова ліквідаційної комісії ДАБІ, який буде здійснювати ліквідацію», - наголосив Шмигаль.

На його думку, це буде певний перехідний період, який займе від двох до трьох місяців.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 13 березня на своєму засіданні ухвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі.