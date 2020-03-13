Психологічний чинник є ключовим на валютному ринку - Нацбанк

На валютному ринку вплив психологічного чинника наразі є ключовим, а попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Вплив психологічного чинника на валютному ринку наразі є ключовим. Попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів. Водночас експортери зменшили продаж своїх надходжень. Втім, така ситуація не є відображенням фундаментальних трендів в економіці, адже український експорт продовжує зростати, а ціни на імпортні енергоносії знижуються", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що вчора, 12 березня 2020 року, продовжували проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань, спричинених погіршенням настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Загалом з цією метою було продано понад 220 млн дол. США.

"На відкритті міжбанківського валютного ринку Національний банк провів аукціон з продажу іноземної валюти. Попри оголошений обсяг аукціону на загальну суму у 200 млн дол. США загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив лише 86,4 млн дол. США, з яких було задоволено заявки на 75,9 млн дол. США. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 25,81 грн за долар США. Надалі Національний банк продовжував задовольняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 млн дол. США. Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26,0 грн за долар США. Таким чином Національний банк не змінював загальний тренд, який формував ринок, а лише згладжував надмірні коливання", - наголошують в НБУ.

Зазначається, що Національний банк налаштований дотримуватися Стратегії валютних інтервенцій та продовжувати згладжувати надмірні курсові коливання й надалі. Міжнародні резерви України наразі перевищують 26 млрд дол. США і є достатніми для цього.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку Яків Смолій на пресконференції 12 березня заявив, що з метою згладжування курсових коливань на фоні погіршення настроїв у зв'язку з поширенням коронавірусу, чистий продаж валюти Національним банком з початку тижня сягнув 700 млн дол. США.