Нацбанк послабив гривню на 23 копійки

Національний банк України на п'ятницю, 13 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 23 копійки - до 25,858 грн за долар проти 25,624 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 25,858 грн за долар проти 25,624 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,054 грн проти 29,0499 грн напередодні.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня офіційний курс гривні до долара США було встановлено на рівні 24,9215 грн за долар. Із початку робочого тижня Нацбанк послабив курс гривні до долара на 94 копійки.