Держава компенсуватиме 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки

Уряд ухвалив постанову про державну допомогу аграріям на 2020 рік у вигляді компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

"У 2020 році аграрії будуть отримувати компенсацію у розмірі 25% від вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Відповідна Постанова від 03.03.2020 №195 опублікована на сайті Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із бюджетним розписом, виплати планується розпочати з II кварталу 2020 року.

Також передбачено виплату компенсацій за техніку, придбану в жовтні-грудні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

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Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.

Уряд має намір у березні затвердити порядки використання коштів державної підтримки аграріїв у 2020 році, а з квітня розпочати виплати.