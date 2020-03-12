Україна збільшила імпорт газу на 57%

Імпорт газу у січні-лютому 2020 року становив 1,438 млн кубометрів, що на 57% більше за аналогічний показник минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"У лютому 2020 року в Україну було імпортовано 981 млн кубометрів природного газу. Це на 47% більше порівняно з лютим 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11 березня 2020 року усі імпортні обсяги блакитного палива надходять виключно з країн Європейського Союзу. Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Зокрема, у січні-лютому 2020 року імпорт із Словаччини становив 987 млн кубометрів - це на 59% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, із Угорщини – 229 млн кубометрів, що на 41% більше за показники 2019 року.

Із Польщі у вказаний період надійшло 222 млн кубометрів - на 140% більше, ніж роком раніше. Зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс – 178 млн кубометрів.