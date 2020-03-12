Росія знизила транзит газу через Україну на 53%

Транзит газу у січні-лютому 2020 року становив 6,5 млрд кубометрів, що на 53% менше за показники аналогічного періоду 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Всього з початку 2020 року через ГТС України транзит газу становив 6,5 млрд кубометрів природного газу, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2020 року через газотранспортну систему України транзитом пройшло 3,9 млрд кубометрів природного газу. Це на 47% менше за аналогічний місяць минулого року та на 56% більше за показник січня місяця 2020 року.

Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ "Газпром" за вказаний період відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд кубометрів на рік або 178 млн кубометрів на добу.

В західному напрямку з початку 2020 року протранзитовано 5,5 млрд кубометрів газу, що на 48% менше за результати цього ж періоду роком раніше: до Польщі – 0,5 млрд куб. м (-9%), до Словаччини – 4,0 млрд куб. м (-52%), до Угорщини – 1,0 млрд куб. м (-39%).

У південному (балканському) напрямку з початку 2020 року обсяги транзиту скоротилися на 69% та склали 1,0 млрд куб. м газу. Зокрема, транзит до Румунії через ГВС "Орловка" становив 0,3 млрд куб. м (-87%), а до Молдови – 0,7 млрд куб. м (-3%).

Зниження обсягів транзиту трансбалканським коридором значною мірою зумовлене запуском обхідного газогону "Турецький потік".