Суд скасував арешт рахунків та майна Укртрансгазу

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Укртрансгазу у справі щодо стягнення з підприємства 2 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні УТГ.

"Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Укртрансгазу у справі №17/32 щодо неправомірного стягнення з підприємства 2 млрд грн. Тим самим скасовані попередні ухвали суду про заміну способу виконання рішення та про зміну сторони виконавчого провадження, які були винесені на користь позивачів – ТОВ "Фінансова компанія "Фін – Інвест" та ПрАТ "Укренергозбут", - інформує компанія.

Зараз Укртрансгаз очікує на розблокування своїх рахунків державним виконавцем.

Тим часом, станом на сьогодні з рахунків Укртрансгазу вже списано більше 226 млн грн на користь приватних компаній-позивачів.

"Наразі зусилля Укртрансгазу будуть спрямовані на повернення незаконно списаних коштів", - розповіли у компанії.

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Як повідомлялося, у січні 2020 року були заблоковані кошти на рахунках підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін – Інвест" та ПрАТ "Укренергозбут". Укртрансгаз розцінював таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній-позивачів – такими, що можуть мати ознаки шахрайства та подав апеляцію.

Укртрансгаз звернувся до РНБО, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро з приводу блокування діяльності підприємства, яка має стратегічне значення для економіки та держави. Крім того, Укртрансгаз звернувся до Міністерства юстиції України з вимогами оскаржити неправомірні дії приватного виконавця.