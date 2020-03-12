Мінфін поки не переглядатиме держбюджет на 2020 рік

Міністерство фінансів не буде переглядати державний бюджет на 2020 рік без якісно оновленого макроекономічного прогнозу, який готує Мінекономіки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з посиланням на міністра фінансів Ігоря Уманського.

«Я б не торкався параметрів бюджету взагалі. Ми хочемо зрозуміти макрорамку, на основі якої будуватимемо і переглядатимемо державний бюджет. Поки що ця макрорамка відсутня. Причина – висока волатильність світових фінансових ринків та глобальна невизначеність щодо перебігу пандемії коронавірусу», - цитує пресслужба Уманського.

У Мінфіні зазначають, що оцінку макроекономічної ситуації Мінекономіки має подати вже наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, доходи державного бюджету за січень 2020 року становили 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн (24,5%) менше планового показника на цей місяць. У лютому недовиконання становило 4,2 млрд грн.

Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні називають істотні зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.