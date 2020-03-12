Нацбанк не відчуває політичного тиску — Смолій

Національний банк не відчуває тиску ні з боку Президента, ні інших державних органів, а політика регулятора є цілком незалежною.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми не відчуваємо тиску ні зі сторони Президента, ні інших державних органів. Наша політика є незалежною і ті рішення, які приймає Національний банк, відповідають нашому мандату", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня відбулось переформатування українського уряду та відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце Дениса Шмигаля.