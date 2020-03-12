У Мінекономіки провели зустріч із представниками тютюнового бізнесу

Робоча група щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів розглянула питання щодо впровадження у комерційних політиках додаткових механізмів контролю роботи з недобросовісними контрагентами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На засіданні робочої групи щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників Мінекономіки спільно з представниками Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України та народними депутатами України та учасниками тютюнового ринку обговорено питання щодо впровадження в комерційних політиках додаткових механізмів контролю роботи з недобросовісними контрагентами", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки наголосили на актуальності питання щодо впровадження виробниками тютюнових виробів дієвих механізмів роботи з недобросовісними контрагентами та важливості ролі Антимонопольного комітету України у цьому процесі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого 2020 року відбулося друге засідання робочої групи щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників, укладеного між Кабінетом міністрів України та суб’єктами господарювання тютюнової промисловості.

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11 лютого 2020 року на базі Служби безпеки України відбулася координаційна нарада з проблемних питань тютюнового ринку України. За результатами наради, у цілому підтримали ініціативу стосовно зміни порядку адміністрування 5% роздрібного акцизу на рівень виробників, як відображено у відповідних законопроєктах, а також створення спільних оперативних груп для виявлення контрабанди та опрацювання питання врегулювання в комерційних політиках виробників відносин із недобросовісними контрагентами.