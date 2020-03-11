Арештований літак пішов з молотка за 880 тисяч

OpenMarket продав арештований літак за 880 тисяч гривень.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) було реалізовано арештований приватним виконавцем літак ВиС-5М", - йдеться в повідомленні.

В аукціоні взяло участь 3 учасники, які підняли ціну від початкової на 20% (135 тис грн). Ціна продажу склала 880 000 грн.

«Продавати літаки ми вміємо дуже вдало. Це вже тринадцятий літак, який пішов з молотка на OpenMarket. До цього були реалізовані боїнги, Яки і навіть один списаний бомбардувальник. Тож, якщо у вас є повітряне судно на продаж – звертайтесь», - наголосив в.о. генерального директора Микола Писанчин.