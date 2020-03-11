Рада може ухвалити закон про ринок землі вже наступного тижня - Арахамія

Верховна Рада на наступному пленарному тижні може завершити розгляд поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та ухвалити документ у другому читанні.

Таку думку висловив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас немає зараз якогось конкретного плану. Але той темп, яким ми попередньо рухалися, свідчить про те, що теоретично на середу чи на четвер, чи на п'ятницю ми вийдемо безпосередньо на факт голосування", - зазначив депутат.

При цьому він зазначив, що позачергових засідань Ради для розгляду кадрових питань уряду чи призначення нового генпрокурора поки не планується.

"Поки нічого не знаємо і ніяких позачергових засідань поки що не планується", - сказав Давид Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

6 лютого 2020 парламент розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

У ньому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.