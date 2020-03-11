На рахунках Фонду гарантування - понад 11 мільярдів

Сума коштів, акумульованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 березня 2020 року становить 11,26 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"На 1 березня 2020 року загальна сума акумульованих Фондом коштів склала 11 256,7 млн грн. Надходження до Фонду від регулярного збору протягом січня-лютого 2020 року склали 1 005,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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У лютому 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 24,1 млн грн. З початку року вкладникам виплачено гарантованого відшкодування на загальну суму 45,0 млн грн. Станом на 1 березня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 785,6 млн грн.