У Комітеті ВР обговорили гарантування енергонезалежності України на рівні права ЄС

Комітет ВР з питань інтеграції України до Євросоюзу, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Представництва ЄС в Україні домовилися розробити порядок оцінки законопроєктів у сфері енергетики на відповідність Угоді про асоціацію України з ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Комітету за результатами зустрічі його голови Іванни Климпуш-Цинцадзе, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка та голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Це була лише перша — установча зустріч сторін, на якій домовилися напрацювати порядок оцінки законопроєктів у сфері енергетики на відповідність Угоді про асоціацію України з ЄС. Коли такий порядок буде створений, законопроєкти, які суперечать енергетичній безпеці України в контексті її інтеграції до ринків ЄС, більше не пройдуть у Верховній Раді", - йдеться у повідомленні.

У профільному Комітеті нагадали, що у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей документ зобов’язує Україну отримувати висновки щодо законопроєктів, які будуть надходити на розгляд Верховної Ради у сфері енергетики. У разі, якщо вони не відповідатимуть праву ЄС, їхнє ухвалення, відповідно, суперечитиме зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію.

28 січня на Раді Асоціації Україна-ЄС було ухвалено Керівні настанови в межах згаданого додатка, тобто практичні рекомендації, як узгоджувати українські законопроєкти з правом ЄС.

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Це створить ще одну можливість на рівні права ЄС гарантувати енергетичну безпеку України, зазначили у Комітеті РВ.

"Нинішня тристороння зустріч — лише початок реалізації цього механізму. Втілення Керівних настанов потребує двосторонніх консультацій на рівні України-ЄС, щоб створити алгоритм, як саме і в які терміни українські законопроєкти у сфері енергетики будуть перевіряти на відповідність праву ЄС", - резюмували у профільному Комітеті.

Фото: comeuroint.rada.gov.ua