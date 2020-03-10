Укрзалізниця продовжила прийом документів від охочих стати її керівником

В АТ "Укрзалізниця" вирішили продовжити до 23 березня термін прийому документів від охочих узяти участь у відборі на посаду голови правління компанії.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Через технічні затримки з розміщенням оголошення у міжнародних медіа-виданнях, як спочатку передбачалося, термін подання документів на участь у відборі кандидатів на посаду голови правління Укрзалізниці продовжується з 16 березня до кінця робочого дня 23 березня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 11 лютого, наглядова рада АТ “Укрзалізниця” розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління.

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5 лютого Кабмін схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова, який обіймав цю посаду з 10 січня 2019-го, уряд звільнив 29 січня 2020 року.