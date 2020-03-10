Зеленський анонсував закон, що не дасть повертати банки колишнім власникам

В Україні триває робота над підготовкою законопроєкту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

Про це поінформував Президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістом видання Bloomberg, повідомляє сайт глави держави.

«Не лише Офіс Президента, не лише (міністр юстиції – ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроєкту», – сказав він.

Президент також звернув увагу, що серед актуальних питань так званого банківського законопроєкту - можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

«Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують», – пояснив Президент.

Зеленський також додав, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з точки зору отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

«Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ – ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа – ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо», – наголосив глава держави.

Він також додав, що новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.