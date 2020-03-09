Курс рубля та цінних паперів російських компаній обвалився вслід за нафтою

Курс рубля та цінних паперів російських компаній обвалився вслід за нафтою

Укрінформ
Після обвалення світових цін на нафту різко зріс курс долара і євро стосовно російського рубля, а акції найбільших компаній РФ впали на чверть.

Про це повідомляють Ведомости.

"Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., курс євро - 85,6", - йдеться в повідомленні.

Російські папери також продемонстрували велике зниження на Лондонській фондовій біржі FTSE. Найбільше знецінились папери Сбербанку - вони впали в моменті на 30%, пізніше скорегувалися до 25,3% ($ 9,6). Папери «Татнефті» звалилися на 24,8% ($43,5), «Роснефті» - на 23,7% ($4,4), X5 Retail Group - 22,5%, Магніт - 19,9%, «Лукойл» - 22,1%.

Як повідомлялося, нафта марки Brent одразу після відкриття торгів 9 березня відчула падіння ціни більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $32,6 за барель (-26,5%). Останній раз так дешево вартість нафти зафіксовано в січні 2016 р. Розвал угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку спричинив падіння.

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Вранці 9 березня ЦБ Росії заявив про припинення закупівель валюти, а Мінфін РФ - про початок продажу валюти на ринку.

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