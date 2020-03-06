Коронавірус спричинить негативний вплив на плодоовочевий бізнес, вважає 61% його представників.

Про це повідомляється на сайті аналітичної платформи Еast-fruit, експерти якої провели відповідне опитування серед представників плодоовочевого бізнесу.

"Більшість учасників (61% опитаних) вважають, що коронавірус негативно вплине на плодоовочевий бізнес", - йдеться у повідомленні.

Головною причиною негативного впливу на виробництво і торгівлю овочами, фруктами, ягодами і горіхами 46% учасників опитування вважає порушення логістики та закриття кордонів. А 16% респондентів вважають, що коронавірус спровокує світову економічну кризу, а це значить, що споживання плодоовочевої продукції знизиться, торгівля скоротиться, зменшаться інвестиції у виробництво та інфраструктуру доробки та зберігання плодоовочевої продукції.

Втім, 17% опитаних вважають, що епідемія коронавірусу - надумана проблема, навіть незважаючи на те, що вона вже чинить безпосередній негативний вплив на плодоовочевий бізнес у світі.

Також близько 10% учасників опитування вважають, що вірус не спричинить якогось помітного впливу на плодоовочевий бізнес. А ось 12% респондентів були оптимістами. Вони вважають, що поширення коронавірусу викличе бажання людей покращити своє здоров'я і підвищити імунітет за рахунок споживання більшої кількості свіжих овочів, фруктів, ягід і горіхів.

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Загалом, як відзначають аналітики Еast-fruit, результати опитування свідчать про те, що, у разі виникнення кризової ситуації в галузі, багато компаній виявляться просто не готові до цього.

В опитуванні взяли участь представники плодоовочевого бізнесу з України, Узбекистану, Грузії, Молдови, Білорусі, Таджикистану, Росії та ряду інших країн. Наголошується, що це опитування не є репрезентативним, проте його результати можуть бути цікаві для оцінки рівня готовності бізнесу до потенційної кризи в галузі.