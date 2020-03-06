Укрзалізниця цьогоріч закупить дизель-поїзди й сотню “крюківських” вагонів

АТ "Укрзалізниця" у 2020 році закупить два-три дизель-поїзда та майже 100 пасажирських вагонів виробництва ПАТ "Крюківській вагонобудівельний завод".

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час відвідування ПАТ "Крюківській вагонобудівний завод" спільно з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми говоримо про два-три дизель-поїзда в цьому році. Ми говоримо про замовлення додаткових пасажирських вагонів. Взагалі ми плануємо (замовити - ред.) до 100 пасажирських вагонів в цьому році. Зараз якраз на наглядовій раді фіналізується фінансовий план, вони будуть виходити з конкретних цифр, які ми зможемо забезпечити. Хотілося б забезпечити більше, і для цього ми робимо певні заходи, щоб в Укрзалізниці з'являвся додатковий ресурс. Щоб можна було більше завантажувати наші машинобудівні компанії, такі як Крюківській вагонобудівний завод", - заявив Криклій.

Президент Зеленський зауважив, що його не влаштовує приблизний план закупівлі до сотні вагонів, і міністр інфраструктури має назвати більш конкретну цифру. Криклій уточнив, що Укрзалізниця цього року зможе замовити 90 пасажирських вагонів виробництва КВБЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 5 березня під час робочої поїздки у Полтавську область поспілкувався з представниками місцевого бізнесу.

Зокрема, керівник ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько розповів Президенту про проблему зриву контракту на постачання для Укрзалізниці пасажирських вагонів та дизель-поїздів. За його словами, Укрзалізниця звинуватила учасників тендеру на постачання вагонів у картельній змові, а Антимонопольний комітет упродовж пів року розглядає відповідне звернення держкомпанії.

У цьому зв'язку глава держави заявив, що готовий відвідати підприємство разом з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм.

ПАТ "Крюківській вагонобудівний завод" спеціалізується на виробництві транспортних засобів, у першу чергу залізничного рухомого складу. Так на заводі виробляють різні види вантажних вагонів, пасажирські вагони усіх типів, продукцію для метрополітену (вагони, ескалатори та ін.), локомотиви і спеціальну інженерну техніку. Також КВБЗ випустив 2 швидкісних двосистемних дев'ятивагонних електропотягів ЕКр1 «Тарпан», 1 пасажирський дизель-поїзд ДПКр2 та регіональний тривагонний дизель-поїзд ДПКр3 також у єдиному екземплярі.

Фото: пресслужба глави держави