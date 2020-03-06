Милованов вважає недоцільним зараз розділяти Мінекономіки

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки та виділяти окремо аграрне міністерство.

Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net, відповідаючи на питання, чи планував він очолити агроміністерство у випадку його відокремлення від Мінекономіки.

"Якби Мінекономіки розділяли, то ні. Це (заява Милованова, що він ніби готовий очолити аграрне міністерство у разі розділення Мінекономіки - ред.) було два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації, в інші строки - після старту земельної реформи. Тоді ще, я думаю, було реально розділити міністерство, а на сьогодні ми вже майже повністю закінчили припинення його роботи, і в останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі", - сказав Милованов.

Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки запустять.

"Я сподіваюся, що так (запуск ринку землі – ред.). Це важливо. 20 років його не могли розпочати. Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс", - зауважив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня 2020 року відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля та затвердила запропонований ним склад нового уряду. Водночас залишилися вакантними посади очільників Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.