Шмигаль планує нараду з керівництвом Держмитслужби

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у суботу, 7 березня, має намір провести нараду з представниками фінансового блоку уряду за участю керівництва Державної митної служби.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо митниці на завтра заплановано велику нараду з фінансовим блоком, в тому числі з керівником митниці", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 5 березня висловив незадоволення роботою Державної митної служби, яку зараз очолює Максим Нефьодов.

Читайте також: Шмигаль обіцяє доукомплектувати уряд найближчим часом

«Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою, але наразі виглядає так, що контрабанда відправила митницю в нокаут», - заявив Глава держави.

Він зазначив, що недовиконання державного бюджету від початку 2020 року склало 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів - з вини митниці.