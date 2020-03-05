У лютому надходження до зведеного бюджету зросли на 10,5 мільярда

Надходження до зведеного бюджету у лютому 2020 року становили 62,6 млрд гривень, що на 10,5 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у лютому 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"У лютому 2020 року за платежами, що контролюються ДПС, до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у лютому попереднього року", - йдеться в повідомленні.

З них до державного бюджету сплачено 38,2 млрд грн, що на 8,2 млрд грн, або 27,2% більше відповідного показника минулого року.

Місцеві бюджети отримали 24,4 млрд гривень. Це на 2,3 млрд грн, або 10,5 % більше, ніж у лютому 2019 року.

У ДПС також навели дані про бюджетні надходження за перші два місяці року. Так, сальдо податкових надходжень до зведеного бюджету становить 106,4 млрд гривень. Це на 15,1 млрд грн, або 16,6% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

До державного бюджету надійшло 61,3 млрд грн (+10,4 млрд грн, або + 20,5%), до місцевих бюджетів – 45,1 млрд грн (+4,7 млрд грн, або +11,6 %).

"Найбільшу роль у наповненні зведеного бюджету відіграють надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, які за січень-лютий становили 44,2 млрд грн, що на 5,5 млрд грн, або 14,3% більше надходжень січня-лютого попереднього року", - підсумували податківці.

Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба України (ДПС) у лютому 2020 року перевиконала індикатив Міністерства фінансів із надходжень від податків та зборів до загального фонду державного бюджету на 2,5 млрд гривень.