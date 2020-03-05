Обрали компанію, яка постачатиме сировину для ОПЗ

На конкурсі з відбору компанії з постачання давальницької сировини для Одеського припортового заводу, що завершився 5 березня, найкращу цінову пропозицію на переробку тонни карбаміду надала компанія "Укрнафтобуріння".

Про це повідомив перший заступник голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні відбувся другий, він же й фінальний етап конкурсу для відбору компанії-давальця для ОПЗ... Найкращу цінову пропозицію за переробку тонни карбаміду надала компанія "Укрнафтобуріння" - $77, а тонни аміаку - $39,5", - зазначив Щуріков.

Він привітав голову правління ПрАТ "Укрнафтобуріння" Михайла Бакуненка з перемогою і додав, що "офіційний результат буде оприлюднено 10 березня".

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Як повідомляв Укрінформ, вісім компаній подали заявки та сплатили відповідне забезпечення в розмірі 1 млн дол. за право участі у відбірковому конкурсі компаній - постачальників давальницької сировини ПАТ "Одеський припортовий завод". Це - IBE Trade (США); Basis Trade AG (Швейцарія); ТОВ "Тех Пром Газ" (Україна); ТОВ "Торговий Дім "Сокар Україна" (Україна); MADDOX SA (Швейцарія); АТ "ДК "Укрнафтобуріння" (Україна); ТОВ "Юг Газ" (Україна) і ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (Україна)".

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20 лютого компанія "АгроГазТрейдінг" (АГТ) підбила піврічні підсумки ділового партнерства з ПАТ "Одеський припортовий завод". Працюючи за давальницькою схемою поставки сировини від цієї компанії, ОПЗ вдалося відновити виробництво й акумулювати 16,5 млн грн для погашення заборгованості перед Групою Нафтогаз.