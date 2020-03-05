Стало відомо, хто очолив Одеську митницю

За підсумками відкритого конкурсу новим керівником Одеської митниці Державної митної служби 5 березня призначено Михайла Грібанова.

Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

"Відсьогодні Одеська митниця Держмитслужби має нового очільника. Михайло Грібанов став переможцем першого відкритого конкурсу Нової митниці на керівну посаду в регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за керівну посаду в Одеській митниці змагалися 58 кандидатів. Упродовж 45 днів конкурсна комісія провела 3 етапи відбору, яким передувало онлайн-тестування на знання Основного закону України. До фінальних співбесід із головою Держмитслужби дійшли 5 претендентів, де перемогу здобув Грібанов.

Новий очільник Одеської митниці має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці та у бізнесі.

Після запуску Нової митниці у грудні 2019 року призначення на керівні посади відбувається виключно на конкурсній основі, підсумували у Держмитслужбі.

За даними пресслужби Одеської митниці, у лютому 2020 року Одеська митниця перерахувала до державного бюджету 3,4 млрд грн митних платежів, що на 9% більше порівняно з лютим 2019 року.