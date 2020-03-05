Українська авіація успішно пройшла аудит ІCАО — Криклій

Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій за результатами місії ІCАО в рамках Універсальної програми перевірок контролю за забезпеченням безпеки польотів, повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«За попередніми результатами Координаційної місії Міжнародної організації цивільної авіації з валідації Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів та управління цією системою. Аудитори місії відзначили значний прогрес порівняно з результатами попереднього аудиту 2017 року у впровадженні в Україні Стандартів та Рекомендованої практики ICAO. Наразі показник ефективної імплементації відповідає середньоєвропейському та значно перевищує середньосвітовий рівень», – заявив Криклій.

Він уточнив, що у період з 25 лютого по 3 березня 2020 року ІCАО провела місію в Україні з метою перевірки стану забезпечення впровадження Стандартів та Рекомендованої практики (SARPs) та дотримання зобов’язань Україною як члена Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).

Координаційна місія Міжнародної організації цивільної авіації з валідації (ICVM) проходила в рамках 8 Критичних елементів (CE) державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів: основне авіаційне законодавство та нормативні акти цивільної авіації; організація цивільної авіації; видача свідоцтв авіаційному персоналу та підготовка кадрів; виконання польотів повітряних суден; льотна придатність повітряних суден; розслідування авіаційних подій та інцидентів; аеронавігаційне обслуговування; аеродроми та наземні засоби.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІCАО) є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Організація була заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року, її учасниками є близько 190 держав, у тому числі й Україна. Штаб-квартира розташована в місті Монреаль (Канада).