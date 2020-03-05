АМКУ дозволив концесію порту “Херсон”

Антимонопольний комітет дозволив концесію в порту "Херсон", оскільки вона не призводить до монополізації на товарних ринках України.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"АМКУ надав дозвіл на концесію в порту "Херсон". Ураховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що переможцем концесійного конкурсу в порту Херсон стало ТОВ "Рисоіл-Херсон" (м. Київ, Україна), утворене з метою участі у концесійному конкурсі компаніями ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс» (м. Київ, Україна) та Risoil SA (м. Женева, Швейцарія). Ці компанії уклали договір об’єднання, за яким вони зобов’язуються співпрацювати та здійснювати реалізацію проєкту щодо передачі в концесію порту "Херсон".

"Петро Ойл Енд Кемікалс" та Risoil SA планують здійснити інвестиції у заплановану трансакцію у розмірі 215,7 млн грн, зауважують в АМКУ.

Наприкінці січня 2020 року до Антимонопольного комітету надійшла заява на опосередковане набуття ТОВ "Рисоіл-Херсон" контролю, шляхом одержання в концесію, над активами, що належать ДП "Херсонський морський торговельний порт" і ДП "Адміністрація морських портів України" та разом забезпечують надання стивідорних послуг у порту "Херсон".

Крім того, за інформацією антимонопольного відомства, ТОВ «Рисоіл-Херсон», з урахуванням відносин контролю, здійснює, зокрема, перевалку вантажів у морських торговельних портах «Чорноморськ» та «Південний».

При цьому сукупна частка учасників концентрації на ринку послуг з транспортного оброблення вантажів у морських портах у сегменті стивідорних робіт становить близько 2%, констатували в Комітеті.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Міністерство інфраструктури ухвалило рішення надати майновий комплекс Херсонського морського торговельного порту в концесію компанії "Рисоіл-Херсон".

Про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Мінінфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

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У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: турецька компанія Busserk Liman і консорціум "Рисоіл-Херсон" (Грузія — Швейцарія), Укрморпорт та "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal — найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; «Рісойл-південь» — термінал з перевалки олії в Південному; «Роздільнянський елеватор» (Одеська область); «Морський технічний центр» - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту "Херсон". Міністерству інфраструктури та створеній міністерством концесійній комісії і робочій групі заборонено робити будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу.

Ініціатором позову було ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Мінінфраструктури від 17 січня 2020 року №10 «Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі».

14 лютого стало відомо, що Мінінфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії ціліснoгo майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП).

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.