Милованов пояснив, чому не залишився у новому уряді

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді оскільки вважає, що зробив усе від себе залежне.

Про це він написав у Facebook.

"Дякую всім! Я відмовився від позиції міністра (агро) в новому уряді. Про причини скажу як економіст. Я та моя команда приходили із усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни мають відбуватися на ринках, та як досягти результатів, поставлених перед нами... Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне",- написав Милованов.

Він нагадав, що в країні почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація, зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій.

"Я вірю в ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку. Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним). Водночас, я щиро сподіваюсь, що важливі реформи не будуть згорнуті", - наголосив Милованов.