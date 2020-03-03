У Києві відбулася зустріч Міжнародного Трейд-клубу та українських бізнесменів

Понад 30 посольств, 123 представники бізнесу, інвестори, актив столиці та сотні бізнес-контактів - у Київській ТПП відбулось спільне засідання підприємців та Міжнародного Трейд-клубу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кожна компанія отримала нагоду протягом 2-х годин безпосередньо поспілкуватися з представниками зарубіжних амбасад щодо експорту своєї продукції, можливостей інвестицій у розвиток виробництва та подальшої взаємовигідної співпраці. Отримані матеріали іноземні дипломати використають для підготовки пропозицій представникам уряду та бізнесу своїх країн.

За словами президента КТПП Миколи Засульського, такий формат є точкою об’єднання та комунікації торгових й економічних радників посольств з українськими експортерами, а результативність роботи відображується в поліпшенні міжнародного іміджу України, позитивній динаміці зростання внутрішнього торговельного обороту регіонів.

«З огляду на виклики часу, представники українського бізнесу шукають нові маршрути і напрямки, тому Київська Палата робить все можливе для того, щоб створити умови і допомогти їм освоювати нові перспективні ринки. Ми користуємося першою-ліпшою нагодою щоб сказати світові, що українська продукція - якісна, конкурентоспроможна і з нами можна співпрацювати», - наголосив Микола Засульський.

У рамках заходу відбулось пленарне засідання за участі представників постійних країн-інвесторів, столичної влади й урядовців. Говорили про розвиток країни на найближчі 5 років і що повинна зробити влада, щоб інвестори активніше вкладали гроші у вітчизняні підприємства.

Володимир Слончак, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, підкреслив, що на сьогодні столиця є лідером інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в Україні. «У місті зосереджено понад 33% капітальних інвестицій та понад 52% прямих іноземних інвестицій. Столиця сьогодні - це надійний партнер, який виконує свої зобов'язання і надає всі можливості для рівного, відкритого партнерства. Так, попереду в нас багато роботи, і я вдячний відтепер бути частиною торгової і промислової сфери столиці», - наголосив Володимир Слончак.

Захід в черговий раз підтвердив, що Київ залишається одним із найважливіших торговельних регіонів на карті країни та світу. Організатори переконані, що подібні зустрічі покращують інвестиційний імідж України у світі, а це додаткові інвестиції та збільшення експорту нашої продукції.