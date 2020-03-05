Дуже довгий і останній пост на посаді Міністра фінансів

Є пропозиції, від яких не можна відмовлятися і які скоріше звучать як призов

Таку я отримала в листопаді 2014 року від Наталії Яресько приєднатися до команди Мінфіну. За моїми плечами на той час було 17 років досвіду в реальному секторі економіки і інвестиційному бізнесі, а також магістерський диплом в публічних фінансах з Indiana University, і я погодилась на рік - два піти на службу Україні. Так почалась моя служба Україні, яка тривала майже повних п’ять років.

Сьогодні парламент обрав новий уряд, тож я завершую свою роботу в Міністерстві фінансів.

Ось що я передаю моєму наступнику:

1. Стійке економічне зростання та відповідальний бюджетний процес

Нам вдалося уникнути дефолту, зупинити падіння економіки і забезпечити зростання ВВП 16 кварталів поспіль. Ми вже чотири роки неухильно дотримуємося бюджетного кодексу. Проект Бюджету з усіма додатками подається в парламент 15 вересня і проходить всі стадії обговорення з бюджетним комітетом і парламентом. Саме це дозволило нам у 2018 та 2019 році ухвалювати бюджет у листопаді.

Ми зменшували дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках.

Мінфін провів бюджетну та фіскальну децентралізацію, чим підтримав адміністративну реформу, яка ще триває в Україні. Завдяки цьому місцеві бюджети отримали зростання доходів з 68,6 млрд грн у 2014 році до понад 300 млрд грн у 2019 році (майже вп’ятеро), а також додаткові повноваження для залучення фінансування та можливості розпоряджатися власними коштами.

Ми запровадили на законодавчому рівні верифікацію соціальних виплат, щоби убезпечити кошти соціальної допомоги від розкрадання та зловживання збоку шахраїв та гарантувати підтримку тим громадянам, які її потребують.

2. Прозорі публічні фінанси

У 2015 році моя команда відкрила всі транзакції Казначейства на порталі edata.gov.ua.

У 2016 році ми ухвалили концепцію «Прозорого бюджету», а з 2018 року стартував портал openbudget.gov.ua, де ми відкриваємо всі деталі бюджетного процесу та бюджетні дані. Там також доступна повна інформація про місцеві бюджети.

В 2019 році на порталі proifi.gov.ua, де регулярно оновлюється інформація про проекти, які ми реалізовуємо за кошти міжнародних фінансових організацій.

Окрім того, ми запустили унікальний інструмент — BOOST — який дозволяє глибоку і різнопланову аналітику даних про бюджет, та дешборд з видатками на середню та вищу освіту.

Це дозволило не тільки громадянам і журналістам слідкувати за владою, а й владі бути більш підзвітною, більш ефективною.

3. Середньострокове бюджетування

Розмови про середньострокове бюджетне планування точилися приблизно з 2000 року, але до 2014 воно не було реалізоване, бо не було ні політичної волі, ні кадрового потенціалу.

Це стало моєю «ідеєю фікс» і у 2015 році ми в Мінфіні розпочали роботу над концепцією, в якій нам допомагали міжнародні експерти та партнери. У 2016 році її презентували, а Кабмін схвалив. У 2017 році ми підготували пілотну трирічну бюджетну резолюцію.

Парламент ухвалив зміни до Бюджетного кодексу, який передбачав повноцінне впровадження середньострокового бюджетного планування і визначав трирічну бюджетну декларацію важливим стратегічним документом держави, 6 грудня 2018 року. Ми підготували Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки і подали на Кабмін, але, на жаль, через минулорічні політичні процеси 2019 року вона не була схвалена.

Тим не менше, ми вже запровадили важливі елементи СБП: бюджетні запити подаються на три роки, звіт про фіскальні ризики став невід’ємною частиною матеріалів до проєкту бюджету на 2020 рік, огляди витрат, які почали проводити у міністерствах та ЦОВВ тощо. Це новий стандарт бюджетування, на який заслуговують українські громадяни.

4. Передбачувана боргова політика та безпрецедентно знижена вартість запозичень

Моя команда розробила та ухвалила на Кабміні Середньострокову стратегію управління боргом, яка була побудована на якісній діагностиці ситуації (борг був короткостроковий, дорогий, мав занадто високий рівень до ВВП та високий валютний ризик) і містить чіткий план із виправлення цих проблем.

Реалізація стратегії дозволила нам:

- знизити вартість гривневих боргових інструментів до 10%;

- ставки за валютними облігаціями знижено до 2,22% в євро та до 3,4% в доларі, що найнижче за всю історію сучасної України.

У січні цього року ми успішно вийшли на ринок євробондів з паперами у євро і запозичили 1,25 млрд євро на десять років за найнижчою ставкою в історії сучасної України — 4.735%.

Ми подовжили терміни обігу наших інструментів на внутрішньому ринку до семи років.

Ми налагодили чесні відносини з інвесторами і вже покращили більшість наших рейтингів мінімум на одну позицію. Якщо бюджетна політика уряду і Мінфіну та співпраця з МВФ залишаться на такому ж високому рівні, це не межа.

5. Сильні і рівноправні відносини з міжнародними фінансовими партнерами

Мінфін повністю перебудував процеси розгляду і погодження проєктів, які ми реалізовуємо за кошти міжнародних партнерів, і збільшили рівень вибірки по всім інституціям приблизно вдвічі. Минулого року ми перетнули 1,1 млрд євро фінансування від ЄБРР за проєктами, домовленими лише у 2019 році. Це додаткові дешеві довгострокові кошти, які є доступними для державних компаній, приватних бізнесів, муніципальних та місцевих громад на транспорт, інфраструктуру, енергоефективність, та багато інших проектів, включно з малим на середнім бізнесом. Такі інвестиційні проєкти сприятимуть економічному зростанню в середній та довгій перспективі.

МВФ був і залишається надійним партнером України, який в тяжкі моменти надавав фінансування для країни, і зараз готовий далі активно допомагати у впровадженні реформ, фіскальній консолідації та розвитку конкуренції, що має призвести до прискорення економічного зростання та покращення добробуту українських громадян. Нова трирічна програма EFF на 5,5 млрд дол погоджена в кінці минулого року на staff level: більшість попередніх заходів виконано. Вихід з нею на Раду відкриває додаткове фінансування бюджету від ЄС (500 млн євро) та від Світового Банку до 1,0 млрд дол. США).

Також ми маємо домовленості з іншими офіційними кредиторами, які можуть в цьому році закрити майже всі потреби України у фінансуванні, щоби не звертатися до ринкових запозичень, які через глобальну кризу, що розгортається на тлі епідемії коронавірусу, можуть бути недоступними за прийнятною ціною.

6. Справжню реформу податкової служби та митниці

На додаток до напрацювання законів про авторизованих економічних операторів, спільний режим транзиту, близько двадцяти узагальнюючих податкових роз’яснень, двох десятків підписаних і десятка вже ратифікованих міжнародних угод та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, які ми привели у відповідність до конвенції OECD, Мінфін на запит сумлінного бізнесу напрацював і погодив з громадськістю реформу Державної фіскальної служби. Ми розділили ДФС на окремі Податкову та Митну служби, провели прозорі конкурси на їх очільників, де перемогли люди «не з системи», розпочали перезавантаження служб.

Скоординовані і гучні атаки зі сторони корупціонерів, конвертаторів, контрабандистів та відмивачів коштів тільки підтвердили, що ми на правильному шляху.

Я дуже сподіваюся, що новий міністр не відійде від цієї боротьби і не піде на компроміси. Детінізація і чесна сплата податків дозволить знизити податкове навантаження для громадян та бізнесі і продовжити зниження перерозподілу коштів через бюджет, яке ми розпочали в 2018 році і яке досі знаходиться на нейприйнятно високому рівні.

7. Державні банки - ринкові інструменти фінансування економіки

Сьогодні держава в особі Кабміну має у власності пакети акцій чотирьох банків, що становить близько половини банківської системи. Ми вважаємо, що частку держави треба зменшувати, тому схвалили і реалізовуємо Стратегію реформування банків державного сектору, яку планували незабаром оновити з урахуванням нових вимог.

У кожному з чотирьох державних банків сформована незалежна наглядова рада, затверджені стратегії для кожного з них на середньострокову перспективу, звітність публічно розкривається на порталі Міністерства фінансів.

За підсумками 2019 року прибуток банків державного сектору склав рекордні 35,2 млрд грн (в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році), депозитна база зміцнюється (обсяг депозитів корпоративного сектору зріс на 27,6%, або на 54,1 млрд грн, фізичних осіб – на 5,5%, або на 17,6 млрд грн.) А це, разом зі зниженням облікової ставки НБУ, дозволяє знижувати вартість ресурсів для кредитування реальної економіки.

8. Декілька креативних стратегічно важливих проектів

UkraineInvest, який було запущено на кошти донорів, а потім інституціоналізовано, тепер активний партнер інвесторів, і наявних, і потенційних.

Створений нами Фонд стартапів з наглядовою радою та ринковими експертами, які відповідно до найкращих практик обирають проекти на ранній стадіях для грантового фінансування, і який цього року вже видав понад 4 млн грн першим переможцям.

Спільна з Мінекономіки програма «Доступні кредити 5-7-9%», запущена через Фонд підтримки підприємництва, що перебуває в управлінні Мінфіну, яка з 1 березня 2020 року вже надала підтримку десяткам підприємців на загальну суму 66,11 млн грн.

9. Прогрес у справах проти РФ

Мінфін та наша юридична команда домоглися позитивного рішення апеляційного суду Лондона який дозволив Україні захищати себе щодо невиплати так званого боргу на 3 млрд дол. США у Верховному Суді Об’єднаного Королівства. Також міжнародний арбітраж у Парижі ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.

10. Інституційно сильне Міністерство фінансів

За пять років ми посилили Міністерство фінансів професійними заступниками та новими членами команди, а також найкращими практиками управління. Сьогодні Мінфін і всі, хто під нашою «парасолькою» - ДПС, Держмитслужба, Офіс фінконтролю, Державна казначейська служба та Держфінмоніторинг - це системи, спроможні забезпечити виконання всіх бюджетних завдань країни. Наша робота в другій половині 2019 року і перші два місяці 2020 року показала, що навіть в умовах кардинальних змін макроситуації ми спроможні адекватно і швидко реагувати на неї в межах Бюджетного кодексу та забезпечувати належне фінансування всіх видатків.

Це, звісно, не всі позитивні зрушення, які вдалося зробити за п’ять років, бо мені пощастило працювати у найкращому з міністерств (нехай пробачать колеги по Кабміну). Працівники Мінфіну - еліта державної служби, і для мене було честю працювати з кожним з вас, хоча я не казала це щодня і, мабуть, моментами була занадто вимогливою. Дякую кожному з вас і вірю, що ви продовжите сумлінно виконувати свою роботу з новою командою керівників.

Зі свого боку обіцяю допомагати вам як небайдужа громадянка та платник податків. Тому що є принципи, які залишаються незмінними незалежно від посад і місць роботи. 💙💛

Оксана Маркарова

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