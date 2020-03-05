В Україні ліквідували ще один банк
Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Легбанк".
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"3 березня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ "Легбанк" як юридичної особи, а отже ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим",- йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у лютому 2015 року НБУ прийняв рішення ліквідувати Легбанк. У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «Легбанк» отримано 111,9 млн грн, що становить 97,9% від загальної гарантованої суми.