Шмигаль каже, що українці не відчули зміцнення гривні

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра Денис Шмигаль вважає, що посилення економічного блоку є одним із термінових завдань уряду.

Про це Шмигаль сказав у Верховній Раді під час розгляду питання щодо призначення його на посаду глави уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед іншого, що терміново має зробити уряд - це посилити економічний блок...Він має забезпечити не лише зростання промисловості, аграрного сектору, але й відчуття цього зростання кожним українцем", - сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі в Україні відбулося укріплення гривні, яке вдарило, на жаль, по експорту, але ніяк не відобразилось на добробуті українців.

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Шмигаль також акцентував увагу, що в Україні чули про реформу податкової й митниці, але не побачили цього в доходах Державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розглядає призначення Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра. Парламент 353 голосами звільнив з посади попереднього очільника уряду Олексія Гончарука.