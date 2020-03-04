Уряд затвердив порядок компенсації за придбання сільгосптехніки вітчизняного виробництва

Уряд підтримав проєкт постанови Кабінету міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

“Державна підтримка надасть доступ сільгоспвиробникам здешевити придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на 25% та сприятиме оновленню машинно-тракторного парку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановою удосконалюється та уточнюються окремі норми та положення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, зокрема в частині надання можливості сільгосптоваровиробникам отримати компенсацію вартості техніки та обладнання, придбаних у жовтні – листопаді 2019 року за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2020 рік на означені цілі.

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Спрямування коштів відбуватиметься через уповноважений банк, що підпише з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

"Компенсація надаватиметься сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування ПДВ)", - наголосили у профільному міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має намір у 2020 році спрямувати в рамках держпідтримки агропромислового комплексу 1 млрд грн на розвиток тваринництва та 1 млрд грн на часткову компенсацію вартості закупленої сільгосптехніки та обладнання.

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